Тренер сборной Аргентины ответил на вопрос о предвзятом отношении судей к команде на ЧМ

Скалони: О предвзятом судействе в отношении Аргентины на ЧМ говорят ее хейтеры

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о предвзятом отношении судей к команде на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает A Bola.

По мнению специалиста, это не соответствует действительности. «С VAR и всеми этими технологиями очень трудно, чтобы тебе помогали. В VAR нет двойного толкования. Все становится совершенно ясно», — заявил Скалони.

Тренер добавил, что о предвзятом судействе в пользу сборной Аргентины говорят ее хейтеры. «Очень многие не хотят, чтобы мы побеждали, потому что мы уже выиграли предыдущий чемпионат мира», — заявил аргентинец.

Сборная Аргентины на ЧМ-2026 дошла до четвертьфинала. За выход в полуфинал команда поспорит со Швейцарией. Матч пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля.

