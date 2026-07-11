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14:59, 11 июля 2026Мир

Польша сделала заявление о передаваемых Украине МиГ-29

Косиняк-Камыш: Польша готова обсудить модернизацию МиГ-29 только за счет Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Польша готова обсудить модернизацию передаваемых Украине польских истребителей МиГ-29, но только за счет Киева. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне», — сказал он.

По словам польского министра, также может быть запущен соответствующий механизм помощи со стороны одной из европейских стран. Уточняется, что у Польши есть 14 самолетов МиГ-29, однако до 2028 года они исчерпают эксплуатационные ресурсы.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Украина возобновила переговоры об обмене беспилотных технологий на польские истребители МиГ-29. Он уточнил, что Варшава уже направила Киеву свои предложения, однако речь идет именно об обмене, а не односторонней передаче.

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