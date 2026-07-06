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00:12, 7 июля 2026Мир

Польша заявила о вернувшемся интересе Киева к обмену дронов на МиГ-29

Министр Косиняк-Камыш: Киев возобновил переговоры с Варшавой об обмене МиГ-29 на дроны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина возобновила переговоры об обмене беспилотных технологий на польские истребители МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Польши Косиняк-Камыш, передает агентство PAP.

«Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они все-таки заинтересованы», — сказал он. Польский министр добавил, что Варшава уже направила Киеву свои предложения. Он подчеркнул, что речь идет именно об обмене, а не односторонней передаче.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий намерен ограничить контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его политики по героизации Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России).

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