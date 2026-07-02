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22:44, 2 июля 2026Мир

Польша утилизирует предназначавшиеся для Украины истребители

Польша утилизирует 14 предназначавшихся для Украины истребителей МиГ-29
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Globallookpress.com

Польша утилизирует четырнадцать истребителей МиГ-29, которые собиралась отправить Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что сделка по поставкам самолетов была сорвана из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

О ее отмене ранее объявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он заявил, что Украина теперь не получит военную помощь от Варшавы из-за нежелания выполнять свои обязательства.

19 декабря 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о возможности отправки Украине истребителей МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии.

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