Польша утилизирует предназначавшиеся для Украины истребители

Польша утилизирует 14 предназначавшихся для Украины истребителей МиГ-29

Польша утилизирует четырнадцать истребителей МиГ-29, которые собиралась отправить Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что сделка по поставкам самолетов была сорвана из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

О ее отмене ранее объявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он заявил, что Украина теперь не получит военную помощь от Варшавы из-за нежелания выполнять свои обязательства.

19 декабря 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о возможности отправки Украине истребителей МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии.