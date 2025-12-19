Навроцкий предложил Украине истребители в обмен на антидроновые технологии

Президент Польши Навроцкий: Варшава передаст Киеву МиГ-29 в обмен на технологии

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии. Об этом политик заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Страна.ua».

«Думаю, что после решения формальных вопросов этот вопрос будет решен», — заявил польский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может предложить Польше сотрудничество в защите от дронов и в морской безопасности. Он указал, что Украина приветствует польские компании в процессе восстановления инфраструктуры Украины.

Отдельно украинский президент обратился к Навроцкому, сказав, что Киев рассчитывает на уважение украинской исторической памяти в Варшаве.

