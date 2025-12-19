Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:02, 19 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский приехал в Польшу и сделал президенту одно предложение

Зеленский: Украина может предложить Польше сотрудничество в защите от дронов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина может предложить Польше сотрудничество в защите от дронов и в морской безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с коллегой из Польши Каролем Навроцким, передает «Интерфакс-Украина».

«Украина может предложить Польше сотрудничество в защите от дронов и в морской безопасности», — заявил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что Украина приветствует польские компании в процессе восстановления инфраструктуры Украины. Отдельно украинский президент обратился к Навроцкому, сказав что Киев расчитывает на уважение украинской исторической памяти в Варшаве.

Ранее Зеленский впервые встретился с критиковавшим его Навроцким. До этого польский лидер критиковал своего коллегу, обвиняя его в неблагодарности за оказанную Варшавой помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин обратил внимание на четвертое место российской экономики в мире

    Путин пригрозил шумящим журналистам закончить прямую линию

    Путин ответил на вопрос об обманутых дольщиках

    Путин вспомнил слова экс-канцлера Германии о будущем России

    Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский послал сигнал России после решения ЕС по российским активам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok