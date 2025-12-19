Зеленский приехал в Польшу и сделал президенту одно предложение

Зеленский: Украина может предложить Польше сотрудничество в защите от дронов

Украина может предложить Польше сотрудничество в защите от дронов и в морской безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с коллегой из Польши Каролем Навроцким, передает «Интерфакс-Украина».

«Украина может предложить Польше сотрудничество в защите от дронов и в морской безопасности», — заявил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что Украина приветствует польские компании в процессе восстановления инфраструктуры Украины. Отдельно украинский президент обратился к Навроцкому, сказав что Киев расчитывает на уважение украинской исторической памяти в Варшаве.

Ранее Зеленский впервые встретился с критиковавшим его Навроцким. До этого польский лидер критиковал своего коллегу, обвиняя его в неблагодарности за оказанную Варшавой помощь.