Президент Польши раскритиковал Зеленского

Навроцкий обвинил Зеленского в неблагодарности за помощь Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил главу Украины Владимира Зеленского в неблагодарности за оказанную Варшавой помощь. С критикой в адрес украинского коллеги он выступил в интервью порталу Wiadomosci.

По словам Навроцкого, у него складывается впечатление, что в последние несколько лет Зеленский воспринимает польскую помощь как нечто само собой разумеющееся.

«С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали», — посетовал он.

Польский лидер также заявил об утрате «элемента партнерства» между Варшавой и Киевом.

Ранее в декабре Навроцкий отказался ехать на Украину по приглашению Зеленского. Сообщалось, что их встреча пройдет на польской территории.