Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 16 декабря 2025Мир

Президент Польши раскритиковал Зеленского

Навроцкий обвинил Зеленского в неблагодарности за помощь Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил главу Украины Владимира Зеленского в неблагодарности за оказанную Варшавой помощь. С критикой в адрес украинского коллеги он выступил в интервью порталу Wiadomosci.

По словам Навроцкого, у него складывается впечатление, что в последние несколько лет Зеленский воспринимает польскую помощь как нечто само собой разумеющееся.

«С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали», — посетовал он.

Польский лидер также заявил об утрате «элемента партнерства» между Варшавой и Киевом.

Ранее в декабре Навроцкий отказался ехать на Украину по приглашению Зеленского. Сообщалось, что их встреча пройдет на польской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите из Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    На Украине признали потерю Серебрянки

    Стало известно о конфузе переводчиков Зеленского в Гааге

    Зеленский сделал признание об активах России

    Залужный предрек Украине гражданскую войну

    Любовь Толкалина в купальнике снялась в бассейне

    Президент Польши раскритиковал Зеленского

    Януковича приговорили к 15 годам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok