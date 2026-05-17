Российский предприниматель захватил трон в Эрмитаже, зачитал монолог и достал ножи

Предприниматель из Горбунков забрался на Большой императорский трон в Эрмитаже

Российский предприниматель захватил Большой императорский трон в Государственном Эрмитаже и зачитал монолог. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел 17 мая в Георгиевском зале. 46-летний бизнесмен из деревни Горбунки Ленинградской области принес в петербургский музей бумаги, забрался на пьедестал и начал громко зачитывать текст. По словам очевидцев, в его речи звучали слова о взятках, кредитах и разорении.

Когда сотрудник Эрмитажа попытался помешать захватчику, тот достал ножи и пригрозил ему. После этого всех посетителей вывели из зала. Уточняется, что россиянина задержали сотрудники Росгвардии, его доставили в участок Центрального района.

