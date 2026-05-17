На Украине решили демонтировать аллею памяти для сокрытия потерь

Олег Давыдов

Кадр: Telegram-канал «Темы. Главное (ГлавМедиа)»

Власти расположенного в Винницкой области Украины города Гайсин решили демонтировать аллею памяти с фотографиями погибших в ходе конфликта с Россией местных жителей. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, это будет сделано для сокрытия потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Поводом стали "вирусные" сообщения, которые расходятся в соцсетях и по которым отчетливо видны реальные потери ВСУ», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что ВСУ понесли большие потери на сумском направлении. Такой вывод в российских силовых структурах был сделан после анализа некрологов и публикаций украинских волонтеров. Кроме того, командование ВСУ вынуждено перебрасывать в Сумскую область отдельные элитные подразделения.

