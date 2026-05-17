РИА Новости: ВСУ понесли большие потери на Сумском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери на Сумском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Анализ некрологов и публикаций украинских волонтеров показали, что из-за колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ вынуждено перебрасывать на данный участок фронта отдельные "элитные" подразделения», — сообщил собеседник агентства.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет ВСУ с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество. Он подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется принять необходимость этого шага.