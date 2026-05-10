Ушаков указал на невозможность прогресса в переговорах по Украине без одного условия

Ушаков: Переговоры по Украине будут стоять на месте без вывода ВСУ с Донбасса

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом канала «Россия-1» Павлом Зарубиным.

«Пока она (Украина — прим. «Ленты.ру») не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело», — отметил он.

Ушаков подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется принять необходимость вывода войск с территории Донбасса.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ открыли огонь по сослуживцам, которые дезертировали у Рясного Сумской области и пытались укрыться около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря. Уточняется, что солдаты самовольно покинули позиции спустя три часа после убытия проводника из сержантского состава 119-й отдельной бригады территориальной обороны.