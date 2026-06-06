Эррол Маск: Украинские власти никто не выбирал, у них нет полномочий на управление страной

Украинские власти никто не выбирал, у них нет полномочий на управление страной. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, сообщает РИА Новости.

«Нынешнее правительство Украины никем не избиралось. У них нет ни избирательного мандата, ничего. Настоящие политические партии находятся в тюрьме», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Украиной. Он назвал вероятное подписание такого документа историческим событием, но подчеркнул, что Москва хотела бы достичь договоренности с легитимным представителем Киева.

5 июня на ПМЭФ Путин высказался о времени пребывания у власти, отвечая на вопрос об открытом письме украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. Российский президент призвал не бояться идти на выборы и действовать в рамках основного закона.

