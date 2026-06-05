Путин: Удерживание власти вне Конституцией является узурпацией власти

Президент России Владимир Путин сделал заявление о времени пребывания у власти, подчеркнув, что оно должно быть регламентировано Конституцией. Об этом глава государства говорил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин высказался о времени пребывания у власти, отвечая на вопрос об открытом письме украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией и провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

«Время пребывания у власти — это важный вопрос, конечно. Но надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, всем бы посоветовал», — обозначил Путин.

Ранее Путин прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Украиной. Он назвал вероятное подписание такого документа историческим событием, но подчеркнул, что Россия хотела бы достичь договоренности с легитимным представителем Киева.

