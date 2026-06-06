Экс-разведчик США Риттер указал на лицемерие Зеленского в письме Путину

Направленное Владимиром Зеленским президенту России Владимиру Путину письмо о необходимости прекращения боевых действий является проявлением лицемерия. Это следует из слов офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, его заявление цитирует РИА Новости.

Как указал Риттер, письмо Зеленского в своих формулировках призвано сделать все, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта.

«Это письмо было написано как способ гарантировать, что Владимир Путин никогда не примет мирные переговоры, никогда не примет концепцию мира», — резко высказался о поступке Зеленского экс-разведчик США.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что открытое письмо Зеленского содержало несколько страниц хамства. Также в нем было предложение, которое уже давно известно Москве. Путин раскритиковал выбранный главой Украины способ общения, а также подметил, что в условиях текущего конфликта не нужно было переходить в поле публичной дискуссии.