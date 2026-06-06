Алимов: Сотрудники ООН в кулуарах признают, что ВСУ совершают преступления против детей

Сотрудники Организации Объединенных Наций (ООН) втайне признают, что Москва права в своих обвинениях в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за их преступлений против детей. Об этом РИА Новости заявил замглавы российского МИД Александр Алимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, даже специальный представитель генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам Ванесса Фрезье во время поездки в Россию увидела своими глазами и затем публично рассказала на заседании Совбеза о ситуации.

За закрытыми дверьми представители организации, как утверждает Алимов, «и более откровенно говорят», признавая значительную долю правды в позиции РФ, если не полную. Замминистра подчеркнул, что Россия продолжит диалог с ООН по теме преступлений, которые совершает киевский режим против детей, несмотря на возможную ангажированность чиновников. «Есть надежда, что совесть мы разбудим», — добавил он.

Ранее спасавшая детей при ударе ВСУ по Старобельску преподаватель рассказала о фейках, которые разносят западная пресса и украинские СМИ. По ее словам, зарубежные медиа начали врать, что колледж имеет отношение к производству дронов. Также в западных СМИ писали, что учреждение якобы находилось на дистанционном обучении.