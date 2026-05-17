Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 17 мая 2026Мир

Папа Римский приобщился к «сикс-севен»

Папа Римский Лев XIV повторил молодежный тренд «сикс-севен»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Папа Римский Лев XIV повторил молодежный тренд «сикс-севен» (другие названия — 6-7 или six-seven), вызвав бурю эмоций у пользователей социальных сетей. Об этом сообщает Sky News Australia.

Понтифик присутствовал на мероприятии в Ватикане, где группа детей обратилась к нему с просьбой повторить характерные для тренда движения руками. Главе Римско-католической церкви сделал это, после чего публика начала аплодировать ему.

Видео стало вирусным в социальных сетях, некоторые публикации набрали миллионы просмотров и тысячи лайков.

Мем «сикс-севен» («шесть-семь») возник в баскетбольной среде и быстро распространился по всему интернету. На Dictionary.com «шесть-семь» признали словом 2025 года. При этом там тоже затруднились дать ему определение. Так, некоторые дети используют эту фразу как универсальный ответ на любой вопрос взрослых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского

    У захватчика трона в Эрмитаже нашли нож в неожиданном месте

    БПЛА повторно атаковали Энергодар и повредили ЛЭП

    Папа Римский приобщился к «сикс-севен»

    Названа главная опасность для Германии

    Пожар на востоке Москвы ликвидировали

    Муж и жена отметили 75-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет крепкого брака

    Недовольный ремонтом автовладелец сдал механиков ТЦК

    Российского депутата задержали после взрыва на заправке в Пятигорске

    На Украине решили демонтировать аллею памяти для сокрытия потерь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok