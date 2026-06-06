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21:07, 6 июня 2026Бывший СССР

На Украине предрекли последствия письма Зеленского Путину

Соскин заявил, что Путин жестко ответил на письмо Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Christine Olsson / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своим письмом пытался оскорбить российского лидера Владимира Путина, однако получил жесткий ответ. Какими последствиями это может обернуться, рассказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это открытый конфликт. <…> В результате украинцы не получат ничего, кроме тяжелейших проблем. Будут удары, конечно, ждите. Все преграды сорваны, все красные линии пересечены», — сказал политолог.

Ранее советник Путина Антон Кобяков назвал письмо Зеленского президенту России клоунской выходкой.

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