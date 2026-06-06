На Украине предрекли последствия письма Зеленского Путину

Президент Украины Владимир Зеленский своим письмом пытался оскорбить российского лидера Владимира Путина, однако получил жесткий ответ. Какими последствиями это может обернуться, рассказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Это открытый конфликт. <…> В результате украинцы не получат ничего, кроме тяжелейших проблем. Будут удары, конечно, ждите. Все преграды сорваны, все красные линии пересечены», — сказал политолог.
Ранее советник Путина Антон Кобяков назвал письмо Зеленского президенту России клоунской выходкой.