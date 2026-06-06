РИА Новости: ВСУ понесли серьезные потери возле Казачьей Лопани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери возле Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские морпехи заняли новую позицию и провели на ней неделю в компании бойцов ВСУ, которых захватили в плен. С помощью украинцев они обманули командование противника и все это время пользовались их снабжением.