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21:08, 6 июня 2026Бывший СССР

Силовики сообщили о больших потерях ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ понесли серьезные потери возле Казачьей Лопани
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери возле Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские морпехи заняли новую позицию и провели на ней неделю в компании бойцов ВСУ, которых захватили в плен. С помощью украинцев они обманули командование противника и все это время пользовались их снабжением.

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