Российские морпехи смогли обмануть ВСУ с помощью попавших к ним в плен украинцев

Морпехи ВС России неделю держали в плену бойцов ВСУ и пользовались их снабжением

Российские морпехи заняли новую позицию и неделю провели на них в компании бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых захватили в плен. С помощью украинцев они смогли обмануть командование противника и все это время пользоваться их снабжением, рассказал командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным Кейбер, передает РИА Новости.

Заняв блиндаж и взяв пленников, солдаты ВС РФ долгое время находились на позиции по приказу командиров. Спустя четыре дня продукты и вода начали заканчиваться, поэтому они предложили украинским солдатам выйти на связь по рации и передать их войскам, что у них закончилось продовольствие. Спустя какое-то время они получили ответ: «Ждите подвоз». Снабжение оставили в километре от захваченного блиндажа.

«Приехал [американская боевая бронированная] машина MaxxPro, выгрузила продовольствие. Я отправил одного пленного и нашего бойца — он переоделся в украинскую форму, а броня и автомат — наши», — рассказал Кейбер.

В итоге морпех вместе с украинским солдатом без препятствий прошли километр по открытой местности и забрали припасы.

Ранее российский генерал-майор Сергей Липовой раскрыл последствия для взятых в плен бойцов ВСУ. Все будет зависеть от того, совершали ли украинские солдаты военные преступления.