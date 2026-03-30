Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 30 марта 2026Россия

Российские морпехи смогли обмануть ВСУ с помощью попавших к ним в плен украинцев

Александра Синицына
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские морпехи заняли новую позицию и неделю провели на них в компании бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых захватили в плен. С помощью украинцев они смогли обмануть командование противника и все это время пользоваться их снабжением, рассказал командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным Кейбер, передает РИА Новости.

Заняв блиндаж и взяв пленников, солдаты ВС РФ долгое время находились на позиции по приказу командиров. Спустя четыре дня продукты и вода начали заканчиваться, поэтому они предложили украинским солдатам выйти на связь по рации и передать их войскам, что у них закончилось продовольствие. Спустя какое-то время они получили ответ: «Ждите подвоз». Снабжение оставили в километре от захваченного блиндажа.

«Приехал [американская боевая бронированная] машина MaxxPro, выгрузила продовольствие. Я отправил одного пленного и нашего бойца — он переоделся в украинскую форму, а броня и автомат — наши», — рассказал Кейбер.

В итоге морпех вместе с украинским солдатом без препятствий прошли километр по открытой местности и забрали припасы.

Ранее российский генерал-майор Сергей Липовой раскрыл последствия для взятых в плен бойцов ВСУ. Все будет зависеть от того, совершали ли украинские солдаты военные преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok