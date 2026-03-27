Российский генерал раскрыл последствия для взятых в плен бойцов ВСУ

Липовой: Взятых в плен у Константиновки солдат ВСУ проверят на преступления

Взятых в плен у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) проверят на предмет совершения преступлений. Последствия для украинских бойцов раскрыл генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru.

«Во-первых, сдавшихся в плен обязательно проверят по всем статьям на причастность к военным преступлениям против российских военнослужащих и гражданского населения», — рассказал Липовой.

По его словам, если выяснится, что пленный не совершал военных преступлений, то его отправят в пункт временного содержания с трехразовым питанием и медицинским обслуживанием. Параллельно с этим будет вестись работа по обмену.

Ранее украинский пленный Дмитрий Литвин рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом.