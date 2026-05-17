Назван главный претендент на приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу

19:21, 17 мая 2026Спорт

Харри Кейн назван главным претендентом на приз лучшему игроку ЧМ-2026
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images

Букмекеры назвали главного претендента на приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению специалистов, это форвард сборной Англии Харри Кейн. На его победу можно поставить с коэффициентом 8,00.

Вторым претендентом является игрок сборной Испании Ламин Ямаль. На него можно поставить с коэффициентом 9,00. С коэффициентом 11,00 можно поставить на француза Килиана Мбаппе.

Ранее букмекеры оценили шансы Мбаппе стать лучшим футболистом мира. Аналитики считают, что Мбаппе сумеет выиграть хотя бы один «Золотой мяч» до конца карьеры.

