Стало известно о состоянии раненых детей после атак ВСУ по Белгороду

Шуваев: Пострадавшие от атаки ВСУ дети в Белгороде в стабильном состоянии

Дети, пострадавшие от атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

«Навестил сегодня пострадавших детей, которые проходят лечение в детской областной клинической больнице. Сейчас здесь находятся 6 пациентов, поступивших с минно-взрывными травмами разной степени тяжести, двое из них — накануне (...). Поговорил с врачами. Все дети — в стабильном состоянии, им оказывают всю необходимую помощь», — отметил чиновник.

Шуваев добавил, что пострадавшим не потребуется перевод в Москву, а некоторых из них врачи уже готовят к выписке и реабилитации.

Ранее стало известно, что в Белгороде из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому оказались повреждены более 70 квартир. В результате атаки ранены девять человек. Среди пострадавших — трехлетний ребенок.