Зеленского уличили в готовности пожертвовать своей женой

21:07, 17 мая 2026

Боуз: Зеленский готов пожертвовать женой на фоне коррупционного скандала
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Елена Зеленская. Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может пожертвовать своей женой Еленой, чтобы не лишиться власти на фоне коррупционного скандала. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Журналист отметил, что в Киеве все чаще говорят о коррупционных расследованиях в отношении Елены Зеленской, и украинский лидер якобы об этом знает. При этом он видит в разоблачении своей жены лишь риск для себя. «Есть информация, что он готов пожертвовать ею, чтобы скрыть свою причастность к коррупции на самом верху пирамиды», — считает Боуз.

Он также обвинил Зеленскую в том, что у нее были длительные тесные связи с бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Помимо этого, якобы есть информация о том, что она фигурировала в записях Тимура Миндича, в частности, обсуждала и принимала решения о выплатах.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения Андрею Ермаку. Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен (около 780 миллионов рублей) на элитном строительстве под Киевом.

