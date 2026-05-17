Украинец нырнул в канал ради спасения от ТЦК

В Киеве Украинец нырнул в канал, чтобы спастись от сотрудников ТЦК

Украинец нырнул в канал, чтобы спастись от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), сообщает RT.

«Давай, мать, греби, греби, спасай брата», — отмечается на видео. Уточняется, что инцидент произошел в Киеве. Украинца спасла женщина на каяке.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов исключил смягчение мобилизации на Украине. Он пояснил, что это не представляется возможным из-за экономических проблем и отсутствия стимулов для украинцев участвовать в боевых действиях в качестве добровольцев.