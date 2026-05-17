22:32, 17 мая 2026Мир

В США два истребителя потерпели крушение во время авиашоу

В Айдахо в воздухе столкнулись два истребителя, экипажи катапультировались
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Во время авиашоу в Айдахо, США, произошел авиаинцидент: в воздухе столкнулись два истребителя. Об этом сообщает газета Idaho Statesman.

Шоу проводилось на авиабазе Маунтин-Хоум. Представитель базы Антвейн Хэнкс подтвердил газете, что произошло столкновение в воздухе. «Экипажи смогли катапультироваться. Сейчас они находятся в 1,5 километра к югу от места, где виднеется дым», — сообщил ведущий авиашоу.

Позднее стало известно, что к экипажам направились сотрудники пожарно-спасательной службы и представители других оперативных служб. Как сообщает корреспондент Idaho Statesman, сперва в небе был виден огонь, затем появились клубы дыма и несколько парашютов.

11 мая сообщалось, что в небе на юго-западе Германии столкнулись два небольших самолета. Тогда никто не пострадал.

