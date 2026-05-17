Немецкий эксперт Браун предупредил о последствиях отказа от переговоров с РФ

Отказ немецкого и европейского политического истеблишмента от переговоров с Россией приведет к катастрофическим последствиям. Об этом заявил немецкий эксперт, экс-сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун, пишет Berliner Zeitung.

«Я вовсе не сторонник политики сдерживания... Последствия отказа от переговоров в любом случае будут катастрофичны», — предупредил он.

Политик указал на опасность курса на милитаризацию и противостояние с Россией и Китаем. Он отметил, что по всем показателям ЕС слабеет.

Ранее в Евросоюзе захотели сделать экс-канцлера Германии Ангелу Меркель посредником в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.