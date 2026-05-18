Военный эксперт заявил об отработке Финляндией вариантов прорыва границ России

Военный эксперт Степанов: ВМС Финляндии отработают варианты прорыва границ РФ

Финляндия в рамках новых учений военно-морских сил (ВМС) отработает сценарии прорыва российских границ с применением бронетехники, артиллерии и беспилотников, заявил военный эксперт Александр Степанов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, официально Финляндия хочет отработать наступательные задачи. «Наступательная задача в 70 километрах от российских границ предполагает форсирование наших границ с применением бронетехники, высокоточной артиллерии, а также различных типов беспилотных систем, как разведывательных, так и ударных», — объяснил специалист.

По его словам, финские военные ведут «локальную отработку вариантов прорыва российских границ».

Ранее стало известно, что в Финском заливе с 18 по 29 мая пройдeт учения ВМС Финляндии Narrow Waters 26-1. В начале мая Финляндия провела артиллерийские учения Northern Strike 26 на границе с Россией.