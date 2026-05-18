Названо число сбитых за неделю над территорией России украинских дронов

00:53, 18 мая 2026

МО РФ: Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 3124 украинских дрона
Марина Совина (ночной редактор)

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили над территорией России 3124 украинских дрона, такие данные называет РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

Наибольшее количество аппаратов уничтожено 13 и 17 мая, 572 и 1054 единиц соответственно, в основном над европейской частью страны. Неделей ранее, с 4 по 10 мая, силы ПВО сбили как минимум 3556 беспилотников.

Утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки на подлете к столице сбито больше 130 беспилотников. В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жертвами стали три человека, еще пять пострадали.

