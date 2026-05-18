Трамп опубликовал картинки с собой в образе космического воителя

Трамп опубликовал ИИ-картинки, где он управляет боевыми действиями в космосе

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сгенерированные нейросетью картинки, на которых он в образе космического воителя управляет боевыми действиями.

На одной из них американский лидер изображен за пультом управления с красной кнопкой, а на экранах перед ним — пять взрывов в разных частях Вселенной.

Другая картинка представляет Трампа на космической станции, на заднем фоне видна планета Земля. «Космические силы Соединенных Штатов», — подписал политик.

На третьем кадре Трамп и спецагенты сопровождают инопланетянина, при этом у существа скованы руки и ноги. Задний план изображает пустынную местность, окруженную горами, с возможным намеком на Зону 51 в Неваде, где, согласно популярным теориям заговора, американские военные содержат внеземных существ.

Ранее президент США похвастался новой победой над Ираном, показав в серии постов потопление 159 иранских кораблей. Глава государства выложил картинку с заголовком «159 кораблей». В левой части изображения под надписью «Обама/Байден» показан иранский флот в действии, а справа, уже под подписью «Трамп», тот же флот показан лежащим на дне.