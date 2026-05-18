Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:24, 18 мая 2026Мир

Трамп опубликовал картинки с собой в образе космического воителя

Трамп опубликовал ИИ-картинки, где он управляет боевыми действиями в космосе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сгенерированные нейросетью картинки, на которых он в образе космического воителя управляет боевыми действиями.

На одной из них американский лидер изображен за пультом управления с красной кнопкой, а на экранах перед ним — пять взрывов в разных частях Вселенной.

Другая картинка представляет Трампа на космической станции, на заднем фоне видна планета Земля. «Космические силы Соединенных Штатов», — подписал политик.

На третьем кадре Трамп и спецагенты сопровождают инопланетянина, при этом у существа скованы руки и ноги. Задний план изображает пустынную местность, окруженную горами, с возможным намеком на Зону 51 в Неваде, где, согласно популярным теориям заговора, американские военные содержат внеземных существ.

Ранее президент США похвастался новой победой над Ираном, показав в серии постов потопление 159 иранских кораблей. Глава государства выложил картинку с заголовком «159 кораблей». В левой части изображения под надписью «Обама/Байден» показан иранский флот в действии, а справа, уже под подписью «Трамп», тот же флот показан лежащим на дне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России рассказали о следующем раунде переговоров с Украиной

    К летнему сезону в Москве подготовили более 700 пешеходных переходов

    Экс-конгрессвумен предупредила о возможной революции в США

    Британию обвинили в вербовке наемников для ВСУ из наркокартелей

    Российский военкор сообщил о прилетах в Одессе

    Трамп опубликовал картинки с собой в образе космического воителя

    Жители двух стран — членов ЕС заинтересовались переездом в Россию

    Популярная певица в прозрачном платье пришла на показ Dior

    В Израиле начал действовать закон о смертной казни для террористов

    В России раскритиковали нейтралитет Швейцарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok