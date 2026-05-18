Суд оставил без движения жалобу Тимура Иванова на решение по иску к военкомату

Суд оставил без движения жалобу экс-замминистра обороны Тимура Иванова по иску к военкомату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В конце октября Иванов обратился в военкомат с обращением, в котором просил отправить его в зону проведения специальной военной операции, однако ответа не получил. После этого фигурант подал исковое заявление, посчитав подобные действия незаконными. В марте Мещанский суд Москвы отклонил иск, а Иванов решил подать апелляционную жалобу.

Суд оставил жалобу без движения, назначив срок до 31 мая для исправления недостатков. Отмечается, что жалоба не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства, поскольку к ней не был приложен документ об уплате госпошлины.

Защита экс-замминистра указывала, что он не получил на свое обращение вообще никакого ответа, ни отказа, ни разрешения отправиться в зону СВО. Сам Иванов присутствовал на заседании по видеосвязи из СИЗО и заявлял, что ему не дают исполнить свое право защитить Родину и искупить вину кровью.

Представитель Минобороны в суде продемонстрировал документ с ответом от 24 декабря. Адвокаты Иванова настаивали, что ответ пришел позднее, чем через 30 дней, положенных по закону.

Ранее Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по делу о коррупции. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении оружия.

