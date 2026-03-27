23:11, 27 марта 2026

Тимур Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Марина Совина (ночной редактор)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по делу о коррупции, об этом сообщает ТАСС.

«Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями», — уточнил собеседник агентства.

Иванова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении оружия. Фигурант и адвокаты ознакомились с материалами дела по трем эпизодам второго уголовного дела. В ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее в отношении Иванова были возбуждены исполнительные производства на общую сумму свыше четырех миллиардов рублей.

