03:57, 24 марта 2026

Названа растраченная экс-замминистром обороны Ивановым сумма

ТАСС: С экс-замминистра обороны Тимура Иванова взыскивают более 4 млрд рублей
Юлия Мискевич
Тимур Иванов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, осужденного за растрату, возбуждены исполнительные производства на общую сумму свыше 4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документам, судебным приставам Мосгорсуда поступили материалы о хищении Ивановым более 3,9 миллиарда рублей в результате незаконного вывода средств из банка «Интеркоммерц». Суд признал экс-чиновника виновным в совершении преступления. Помимо лишения свободы, ему был назначен штраф в размере 100 миллионов рублей, который в установленный срок оплачен не был.

На основании поступивших документов приставы открыли два исполнительных производства, сумма принудительного взыскания по которым превышает четыре миллиарда рублей. Кроме того, в отношении Иванова возбуждено третье исполнительное производство: на основании материалов мирового судьи с него взыскиваются долги за электроэнергию на сумму более 44 тысяч рублей.

5 декабря Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Тимура Иванова и его близких стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей.

    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    Трамп удивил Европу заявлением об Иране

    Раскрыта неожиданная причина развития болезни почек

    Российские военные одержали победу в артиллерийской дуэли с бойцами ВСУ

    Журналист рассказал о жестоких пытках во Франции из-за репортажей с Донбасса

    Назван новый способ Ирана нанести удар по США и Европе

    Пара использовала 14-летнюю девочку в качестве «суррогатной матери»

    Возлюбленная Джейсона Стэйтема обнажила грудь для Vogue

    Случайно ставшая любовницей девушка опозорилась перед женой своего бойфренда

    Иран захотел взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Все новости
