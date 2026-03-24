Названа растраченная экс-замминистром обороны Ивановым сумма

ТАСС: С экс-замминистра обороны Тимура Иванова взыскивают более 4 млрд рублей

В отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, осужденного за растрату, возбуждены исполнительные производства на общую сумму свыше 4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документам, судебным приставам Мосгорсуда поступили материалы о хищении Ивановым более 3,9 миллиарда рублей в результате незаконного вывода средств из банка «Интеркоммерц». Суд признал экс-чиновника виновным в совершении преступления. Помимо лишения свободы, ему был назначен штраф в размере 100 миллионов рублей, который в установленный срок оплачен не был.

На основании поступивших документов приставы открыли два исполнительных производства, сумма принудительного взыскания по которым превышает четыре миллиарда рублей. Кроме того, в отношении Иванова возбуждено третье исполнительное производство: на основании материалов мирового судьи с него взыскиваются долги за электроэнергию на сумму более 44 тысяч рублей.

5 декабря Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Тимура Иванова и его близких стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей.