02:53, 18 мая 2026Мир

В США пригрозили Китаю санкциями в случае вторжения на Тайвань

Марина Совина (ночной редактор)

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире NBC News пригрозил Китаю санкциями в случае вторжения на Тайвань.

Политик отметил, что не стремится разжечь войну, но подчеркнул, что обеспечение безопасности Тайваня входит в интересы США.

«Я хочу, чтобы Китай знал: если вы вторгнетесь на Тайвань, попытаетесь захватить Тайвань силой, вот что произойдет с вашей экономикой. Полная сила санкций и пошлин со стороны Соединенных Штатов вступит в силу с первого дня», — подчеркнул Грэм.

Ранее сенатор сообщил, что Вашингтон близок к тому, чтобы принять новые санкции против России и государств, которые закупают российские энергоресурсы.

