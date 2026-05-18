03:00, 18 мая 2026

Пожилым людям рассказали о запретах в сексе после определенного возраста

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Алисия Синклер предупредила, что после 70 лет некоторые позы при интимной близости могут стать опасными. Какие ограничения в сексе появляются после определенного возраста, она рассказала в беседе с HuffPost.

Синклер подчеркнула, что возрастного запрета на секс не существует, но некоторые позы с годами могут стать недоступными. Главной опасностью она назвала риск получения травмы при проблемах со спиной, артрите и остеопорозе. Вероятность такого исхода, по ее словам, выше в миссионерской позе, «догги-стайл», в позе наездницы или стоя.

Чтобы минимизировать риск в миссионерской позиции и снизить нагрузку на тазобедренные суставы, специалист посоветовала подкладывать под бедра клиновидную подушку или попробовать позу на боку. В качестве безопасной альтернативы позе «догги-стайл» она предложила вариант, в котором партнерша стоит на полу, упираясь руками в стену.

Также Синклер рекомендовала отказаться от позы «наездницы» при проблемах с костями и суставами. «Резкие движения могут привести к переломам бедра или травмам колена, которые являются одними из самых серьезных травм у пожилых людей», — объяснила она. Секс стоя, по ее мнению, тоже связан с высоким риском падений и получения травм, поэтому от этой позы она посоветовала тоже воздерживаться.

Ранее психотерапевт, сексолог Люси Франк рассказала, что женщины считают самой большой ошибкой в сексе. По ее словам, большинству не нравится, когда мужчина зациклен на технике или количестве секса, так как они больше ценят близость и зрительный контакт.

