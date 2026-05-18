Сразу в двух украинских городах прогремели взрывы

Взрывы раздались в Кировограде и Днепропетровске

Взрывы прогремели в двух украинских городах — Кировограде и Днепропетровске. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Сперва появилась информация о взрывах в Днепропетровске. При этом в городе они уже раздавались вечером 17 мая. Менее чем через час издание опубликовало информацию о том, что взрывы гремят и в Кировограде.

Как следует из данных онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, и в Кировоградской, и в Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее российский военкор Юрий Котенок сообщал о прилетах и взрывах в Одессе.