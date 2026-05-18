Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:00, 18 мая 2026Из жизни

201-сантиметровая модель рассказала о фетише клиентов на женщин-гигантов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Amira Evans / YouTube

Британская модель OnlyFans Амира Эванс рассказала, почему мужчинам нравится ее высокий рост. Ее историю публикует Metro.

201-сантиметровая Эванс объяснила, что многие ее клиенты имеют фетиш на женщин-гигантов. Они возбуждаются, когда она заставляет их чувствовать себя невероятно маленькими.

Так, мужчины просят 26-летнюю модель надевать высокие каблуки и наступать в них на бананы, виноград, куклу Кена или игрушечного солдатика. «Еще им нравится, когда я кладу мужскую фигурку в ложбинку груди и говорю: "Это ты уменьшенный, я засуну тебя в грудь и пойду в спортзал"», — рассказала Эванс.

Материалы по теме:
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Он даже ни с кем не спал» Владелец OnlyFans умер в 43 года. Уроженец Одессы изменил секс-индустрию и стал богатейшим порномагнатом
«Он даже ни с кем не спал»Владелец OnlyFans умер в 43 года. Уроженец Одессы изменил секс-индустрию и стал богатейшим порномагнатом
25 марта 2026
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023

Большинство клиентов, по словам девушки, — женатые мужчины с детьми. Они часто выступают доминантами в постели с женами и с Эванс хотят сменить роль. Им нравится, когда модель называет их пенис маленьким. «Часто их жены занимаются чем-то внизу, а они наверху тратят тысячи с ее карты на OnlyFans и мастурбируют», — добавила девушка.

Ранее сообщалось, что в Германии работает единственная в Европе сеть развлекательных клиник для фетишистов. Там устраивают ролевые игры для пациентов, которых возбуждают медсестры и медицинские процедуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ордер на арест Маска и новые жертвы Эпштейна. Прокурор Парижа сделала ряд громких заявлений

    В России появился ГОСТ на перевозку детей

    В России оценили возможность ускорения инфляции

    Россиян призвали отказаться от путешествий в экзотические страны

    201-сантиметровая модель рассказала о фетише клиентов на женщин-гигантов

    Парень нашел странные видео в смартфоне будущей тещи и совершил «худший поступок в жизни»

    Зеленского предупредили о мести Каллас из-за дронов

    В России предложили считать молодежью людей до 39 лет

    Пенсионерка переписала квартиру в центре Москвы на таксиста

    На Западе назвали визит Трампа в Китай демонстрацией лидерства России в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok