03:58, 18 мая 2026Интернет и СМИ

Зеленского предупредили о мести Каллас из-за дронов

Журналист Христофору: Каллас отомстит Зеленскому за хаос в Прибалтике из-за БПЛА
Марина Совина
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас отомстит президенту Украины Владимиру Зеленскому за политический кризис в Прибалтике из-за украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Христофору, Украина проверяет терпение Евросоюза своими действиями в странах Балтии и Финляндии, однако у него есть пределы.

«Как насчет хаоса с дронами в Прибалтике, Зеленский? Это точно аукнется тебе после того, как в Латвии пало правительство, а в Эстонии паника на границе. Каллас будет мстить за этот беспорядок», — предупредил он.

Ранее финский политический аналитик Сакари Линден заявил, что странам Прибалтики и Финляндии следует сбивать украинские беспилотники, если они продолжают пересекать их воздушное пространство. Ранее сообщалось, что Украина не предупреждала власти Эстонии и Латвии о заходе дронов.

