11:06, 17 мая 2026Мир

В Финляндии призвали сбивать украинские дроны над странами Прибалтики

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Финский политический аналитик Сакари Линден заявил, что странам Прибалтики и Финляндии следует сбивать украинские беспилотники, если они продолжают пересекать их воздушное пространство. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению аналитика, в противном случае эти государства могут быть восприняты как прямые участники конфликта против России. Линден также заявил, что Москва «рано или поздно восстановит сдерживание» путем военных ударов по их территориям.

Кроме того, он призвал страны региона при необходимости полностью прекратить поддержку Украины. В публикации Линден отметил, что дальнейшее расширение конфликта «уже не за горами».

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений безопасности в Прибалтике и возможных последствий пролета беспилотников через воздушное пространство соседних государств.

Ранее стало известно, что Украина не предупреждала власти Эстонии и Латвии о заходе дронов.

