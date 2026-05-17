12:11, 17 мая 2026

Раскрыт итог визита Трампа в Китай

Ученый Бабаев: Итогом визита Трампа в Китай стали уступки по Тайваню
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Итогом визита президента США Дональда Трампа в Китай стали вероятные серьезные уступки по тайваньскому вопросу. Результаты встречи двух лидеров раскрыл директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев на полях Х Российско-китайского Экспо в Харбине, его слова передает ТАСС.

«Ничего фантастического в заключенных сделках не было. Разумеется, Китай и США смогли несколько приглушить свои торговые противоречия и договориться о более цивилизованных способах решать экономические споры», — заявил ученый.

Однако главные итоги визита остались непубличными. Бабаев считает, что, скорее всего, Трамп пошел на серьезные уступки по Тайваню.

«Кроме того, очевидно, что сделка по продаже Тайваню американских вооружений будет заморожена на неопределенное время. Для Китая, разумеется, это главный результат переговоров», — заключил ученый.

Ранее в визите Трампа в Китай увидели плохой знак для США. По мнению экспертов, визит американского лидера фактически свидетельствует об окончании периода глобального лидерства страны.

