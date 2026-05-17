Раскрыт итог визита Трампа в Китай

Ученый Бабаев: Итогом визита Трампа в Китай стали уступки по Тайваню

Итогом визита президента США Дональда Трампа в Китай стали вероятные серьезные уступки по тайваньскому вопросу. Результаты встречи двух лидеров раскрыл директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев на полях Х Российско-китайского Экспо в Харбине, его слова передает ТАСС.

«Ничего фантастического в заключенных сделках не было. Разумеется, Китай и США смогли несколько приглушить свои торговые противоречия и договориться о более цивилизованных способах решать экономические споры», — заявил ученый.

Однако главные итоги визита остались непубличными. Бабаев считает, что, скорее всего, Трамп пошел на серьезные уступки по Тайваню.

«Кроме того, очевидно, что сделка по продаже Тайваню американских вооружений будет заморожена на неопределенное время. Для Китая, разумеется, это главный результат переговоров», — заключил ученый.

