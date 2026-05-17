13:54, 17 мая 2026Мир

Песков высказался о переговорах Путина с европейскими лидерами

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Европейские лидеры могут позвонить президенту России Владимиру Путину, если этого захотят. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка (...). Будем надеяться, что там [в Европе] все-таки практичный такой подход возобладает и это приобретет какое-то воплощение реальное. Российская сторона будет готова к этому», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что активное обсуждение европейцами возможности провести переговоры с российской стороной «когда-нибудь в будущем» является «положительным сдвигом».

15 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин проверил европейских политиков на зрелость, предложив кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика между Москвой и Европой.

