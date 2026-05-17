Стало известно о самых старых сестрах в мире

В Бразилии нашли старейших в мире сестер

В Бразилии обнаружили трех сестер, оказавшихся старейшими в мире. О них стало известно благодаря LongeviQuest — организации, изучающей долгожителей.

Среди рекордсменок — 108-летняя Левит де Деус Нунес, 104-летняя Зораида де Деус Мота и 103-летняя Зулина де Деус Нунес. Женщины родились в сельском районе Бразилии и росли в семье, где было восемь детей.

Левит всегда была опорой семьи: она заботилась о младших братьях и сестрах, а впоследствии и о племянниках. Женщина 15 лет проработала на телеканале, снимаясь в массовке. Сейчас она прикована к постели, но сохраняет ясность ума. Любимое занятие Левит — чтение.

Зораида получила профессию учительницы, а потом окончила школу медсестер. Построив карьеру в медицине, она вышла замуж и родила пятерых детей. За свою жизнь ей пришлось пережить развод и потерять двух детей. Тем не менее она сохранила внутреннюю силу. Сейчас женщина живет с дочерью.

Зулина стала матерью шестерых детей и после развода сама обеспечивала их. Продавая на улицах вышивку, она смогла оплатить образование для каждого ребенка. В 103 года она продолжает вести хозяйство и готовить для своей большой семьи.

По словам исследователей, сестры примечательны не только возрастом, но и преданностью друг другу. Они пережили множество испытаний, но сохранили семейное единство.

Ранее сообщалось, что 111-летний Луис Кано был признан самым старым жителем США. Своим главным секретом долголетия он назвал хороший сон.