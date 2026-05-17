Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:30, 17 мая 2026Из жизни

Стало известно о самых старых сестрах в мире

В Бразилии нашли старейших в мире сестер
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Lucigerma / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии обнаружили трех сестер, оказавшихся старейшими в мире. О них стало известно благодаря LongeviQuest — организации, изучающей долгожителей.

Среди рекордсменок — 108-летняя Левит де Деус Нунес, 104-летняя Зораида де Деус Мота и 103-летняя Зулина де Деус Нунес. Женщины родились в сельском районе Бразилии и росли в семье, где было восемь детей.

Левит всегда была опорой семьи: она заботилась о младших братьях и сестрах, а впоследствии и о племянниках. Женщина 15 лет проработала на телеканале, снимаясь в массовке. Сейчас она прикована к постели, но сохраняет ясность ума. Любимое занятие Левит — чтение.

Зораида получила профессию учительницы, а потом окончила школу медсестер. Построив карьеру в медицине, она вышла замуж и родила пятерых детей. За свою жизнь ей пришлось пережить развод и потерять двух детей. Тем не менее она сохранила внутреннюю силу. Сейчас женщина живет с дочерью.

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024

Зулина стала матерью шестерых детей и после развода сама обеспечивала их. Продавая на улицах вышивку, она смогла оплатить образование для каждого ребенка. В 103 года она продолжает вести хозяйство и готовить для своей большой семьи.

По словам исследователей, сестры примечательны не только возрастом, но и преданностью друг другу. Они пережили множество испытаний, но сохранили семейное единство.

Ранее сообщалось, что 111-летний Луис Кано был признан самым старым жителем США. Своим главным секретом долголетия он назвал хороший сон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков заявил о сдвиге в отношении Европы к России

    Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA-1000 в Риме

    Школьная учительница Путина высказалась о его характере

    Россиянка обманула десятки людей при продаже техники Apple

    Украине предсказали продолжение войны на истощение

    Пассажир самолета пытался задушить попутчика и покусал стюардессу

    Стало известно о самых старых сестрах в мире

    США выдвинули Ирану требования для возобновления переговоров

    Агент Захаряна рассказал о будущем футболиста

    В России высказались о ядерном сдерживании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok