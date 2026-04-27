Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:35, 27 апреля 2026

Самый старый мужчина США назвал три секрета долголетия

111-летний житель США назвал одним из секретов долголетия хороший сон
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: FOX 5 New York / YouTube 

111-летний Луис Кано был признан самым старым жителем США. Об этом пишет People.

Кано родился 9 декабря 1914 года. По версии LongeviQuest, он занимает 112-ю строчку в списке старейших людей мира.

Свои секреты долголетия мужчина назвал простыми и практичными. «Много не пейте. Высыпайтесь и не курите», — посоветовал он. Кроме того, Кано добавил, что важно хорошо себя вести.

В юности мужчина служил в армии, а позже управлял автобусным парком. В 1948 году он женился и завел 10 детей. В 2004 году его супруги не стало. У пары осталось 11 внуков, пять правнуков и два праправнука.

Сейчас мужчина живет с двумя своими детьми. По его словам, большую часть времени он проводит за размышлениями о жизни. В это время он смотрит в окно: ему нравится наблюдать за пролетающими мимо самолетами.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 108-летняя подруга Елизаветы II отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. «Будьте счастливы. Не ворчите и наслаждайтесь всем на свете», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok