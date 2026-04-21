108-летняя подруга Елизаветы II раскрыла секрет долголетия

108-летняя подруга Елизаветы II назвала счастье секретом своего долголетия

В Великобритании 108-летняя подруга Елизаветы II отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает East Anglian Daily Times.

Маргарет Аббс родилась в Лондоне 20 апреля 1918 года в семье управляющего отелем. Она училась в Швейцарии, а затем помогала отцу в управлении сетью гостиниц. В 20 лет вышла замуж за военного.

С будущей британской королевой Елизаветой II Аббс познакомилась еще до того, как та вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году. Позже венценосные супруги несколько раз гостили у Аббс в курортном городе Кромер, графство Норфолк. Кроме того, долгожительница дружила с легендарной американской актрисой Джинджер Роджерс. Для своих знаменитых гостей она любила устраивать особые танцевальные вечеринки.

Секретом своего долголетия Аббс назвала позитивное отношение к жизни. «Будьте счастливы. Не ворчите и наслаждайтесь всем на свете», — заявила она.

Несмотря на солидный возраст, в пансионат для пожилых людей в городе Вудбридж британка перебралась только в конце 2024 года. С днем рождения ее поздравили дочь и многочисленные друзья. В честь праздника администрация пансионата устроила для именинницы и ее гостей специальное чаепитие.

Ранее 105-летняя британка раскрыла неожиданный секрет долголетия. Эйлин Уилки заявила, что прожила так долго благодаря овсянке и хересу.