105-летняя долгожительница раскрыла алкогольный секрет долголетия

105-летняя британка назвала херес и овсянку секретами своего долголетия

105-летняя жительница Великобритании отметила очередной день рождения и раскрыла неожиданный секрет долголетия. Об этом сообщает Frome Times.

Эйлин Уилки отметила день рождения в доме престарелых Rossetti House в городе Фрум, графство Сомерсет. Женщина родилась в 1921 году, а в 1942 вышла замуж за молодого человека по имени Джон. Пока он воевал, Уилки служила в Женской земледельческой армии, которая была создана, чтобы заменить на полях мужчин, ушедших сражавшихся во Второй мировой войне. После войны Джон выучился на бухгалтера, и они с Эйлин много ездили по стране.

Женщина всю жизнь была домохозяйкой и занималась воспитанием троих детей. В свободное время она увлекалась гольфом, собиранием марок, поэзией и садоводством. Секретом долголетия 105-летняя британка назвала неожиданное сочетание любимого блюда и алкогольного напитка. Она предложила желающим прожить подольше пить херес и есть овсяную кашу.

Администрация дома престарелых устроила на очередной день рождения Уилки большую вечеринку. Долгожительницу поздравили дети, восемь внуков и множество друзей. «Мне все очень понравилось, особенно — огромное количество цветов и открыток, которые мне прислали. И встреча с семьей, конечно», — призналась британка.

Ранее 104-летняя жительница американского штата Техас раскрыла секреты долголетия. Она назвала главной причиной своей долгой жизни постоянную физическую активность.