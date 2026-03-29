14:35, 29 марта 2026

105-летняя долгожительница раскрыла алкогольный секрет долголетия

Никита Савин
Фото: Sonja Jordan / Globallookpress.com

105-летняя жительница Великобритании отметила очередной день рождения и раскрыла неожиданный секрет долголетия. Об этом сообщает Frome Times.

Эйлин Уилки отметила день рождения в доме престарелых Rossetti House в городе Фрум, графство Сомерсет. Женщина родилась в 1921 году, а в 1942 вышла замуж за молодого человека по имени Джон. Пока он воевал, Уилки служила в Женской земледельческой армии, которая была создана, чтобы заменить на полях мужчин, ушедших сражавшихся во Второй мировой войне. После войны Джон выучился на бухгалтера, и они с Эйлин много ездили по стране.

Женщина всю жизнь была домохозяйкой и занималась воспитанием троих детей. В свободное время она увлекалась гольфом, собиранием марок, поэзией и садоводством. Секретом долголетия 105-летняя британка назвала неожиданное сочетание любимого блюда и алкогольного напитка. Она предложила желающим прожить подольше пить херес и есть овсяную кашу.

Администрация дома престарелых устроила на очередной день рождения Уилки большую вечеринку. Долгожительницу поздравили дети, восемь внуков и множество друзей. «Мне все очень понравилось, особенно — огромное количество цветов и открыток, которые мне прислали. И встреча с семьей, конечно», — призналась британка.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

Ранее 104-летняя жительница американского штата Техас раскрыла секреты долголетия. Она назвала главной причиной своей долгой жизни постоянную физическую активность.

    Последние новости

    Путин сделал заявление о своем сопернике на выборах

    Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС

    Семья погибшего участника СВО осталась без всех выплат и наследства

    105-летняя долгожительница раскрыла алкогольный секрет долголетия

    КСИР поразил американские склады на Ближнем Востоке

    В России спрогнозировали энергетические локдауны в Европе

    Михалков раскрыл судьбоносный для Ефремова диалог с Путиным

    В России поговоркой ответили на вопрос о зарубежных партнерах

    На Украине заявили о взятии ЕС в заложники

    Военный высказался о последствиях удара по складам с самолетами НАТО для ВСУ

    Все новости
