104-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

Жительница США дожила до 104 лет, поскольку не курила и не употребляла алкоголь

104-летняя жительница американского штата Техас раскрыла секреты долголетия. Об этом пишет издание U.S. News & World Report.

Женщина родилась в 1922 году в Луизиана и считает, что у нее хорошая наследственность: ее мать дожила до 92 лет, а сестры — до 90 и 95. Она никогда не курила, практически не употребляла алкоголь и советует поступать так же всем, кто хочет дожить до 100 лет.

Долгожительница придает большое значение физической активности. С 45 до 95 лет она регулярно занималась на беговой дорожке и силовых тренажерах. Тренировки не прекратились даже после замены коленного сустава в 92 года.

Чтобы не потерять ясность ума, женщина занимается живописью. Кроме того, в 95 лет она начала изучать французский язык с помощью приложения Duolingo.

