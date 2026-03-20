Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:50, 20 марта 2026

104-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

Жительница США дожила до 104 лет, поскольку не курила и не употребляла алкоголь
Олег Парамонов
Фото: foto_and_video / Shutterstock / Fotodom

104-летняя жительница американского штата Техас раскрыла секреты долголетия. Об этом пишет издание U.S. News & World Report.

Женщина родилась в 1922 году в Луизиана и считает, что у нее хорошая наследственность: ее мать дожила до 92 лет, а сестры — до 90 и 95. Она никогда не курила, практически не употребляла алкоголь и советует поступать так же всем, кто хочет дожить до 100 лет.

Долгожительница придает большое значение физической активности. С 45 до 95 лет она регулярно занималась на беговой дорожке и силовых тренажерах. Тренировки не прекратились даже после замены коленного сустава в 92 года.

Чтобы не потерять ясность ума, женщина занимается живописью. Кроме того, в 95 лет она начала изучать французский язык с помощью приложения Duolingo.

Ранее победившая рак груди 106-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет долголетия. По ее словам, он заключается в повторении самого простого действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok