Пропавшего четырехлетнего ребенка нашли в неожиданном месте

Пропавший в Екатеринбурге четырехлетний ребенок нашелся в диване

Пропавший в Екатеринбурге четырехлетний ребенок нашелся в неожиданном месте. Как сообщает Baza, пока его родители били тревогу, он мирно спал дома внутри дивана.

Отец и мать Кирилла были уверены, что их сын гуляет во дворе, однако в какой-то момент потеряли его из виду. Родители моментально обратились в полицию и к волонтерам — поиски продолжались около трех часов. Однако затем Кирилла нашли в диване.

«Малыш решил сыграть с родителями в прятки и уснул в своей засаде. Теперь, судя по всему, присмотр за маленьким шпионом будет существенно усилен», — уточняет канал.

Ранее пятилетний мальчик провел три дня в населенном медведями лесу и выжил. Когда его заметил принимавший участие в поисках пилот вертолета, к ребенку спустили одного спасателя. Мальчик находился в сознании и прятался среди деревьев.