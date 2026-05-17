Жертвой атаки БПЛА в Подмосковье стал иностранец

Гражданин Индии стал жертвой атаки БПЛА в Подмосковье

Четверо граждан Индии пострадали из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Подмосковье. Как сообщило на своей странице в социальной сети X посольство этой страны в России, один из иностранцев не выжил.

Индийские дипломаты отметили, что сотрудники посольства выехали на место происшествия. Кроме того, они навестили раненых в больнице.

«Посольство делает все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим, тесно взаимодействуя с руководством компании и местными властями», — сказано в сообщении.

В Московской области силы противовоздушной обороны с трех часов утра 17 мая отражали массированную атаку БПЛА. Помимо жилых домов, украинские военные атаковали инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах.