Россия
15:53, 17 мая 2026Россия

Жертвой атаки БПЛА в Подмосковье стал иностранец

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Четверо граждан Индии пострадали из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Подмосковье. Как сообщило на своей странице в социальной сети X посольство этой страны в России, один из иностранцев не выжил.

Индийские дипломаты отметили, что сотрудники посольства выехали на место происшествия. Кроме того, они навестили раненых в больнице.

«Посольство делает все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим, тесно взаимодействуя с руководством компании и местными властями», — сказано в сообщении.

В Московской области силы противовоздушной обороны с трех часов утра 17 мая отражали массированную атаку БПЛА. Помимо жилых домов, украинские военные атаковали инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах.

