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23:55, 6 июня 2026Россия

Украинские беспилотники атаковали Сочи

Над Сочи сбили беспилотник, обломки повредили маршрутку с пассажирами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника попытались нанести удар по Сочи. Летательный аппарат был сбит, его обломки упали на проезжую часть и повредили маршрутку, в которой находились пассажиры. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«В результате взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек», — говорится в сообщении. Уточняется, что никто не пострадал.

Помимо этого, местные жители сообщили об обнаружении обломков беспилотников в Сочи и «Сириусе». Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Брянскую область пострадали пять человек, включая четверых детей.

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