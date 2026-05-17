Россия
06:09, 17 мая 2026Россия

В Московской области погибли люди в результате массированной атаки ВСУ

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Воробьев LIVE / Telegram

В Московской области силы противовоздушной обороны (ПВО) с трех часов утра 17 мая отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале рассказал о погибших в результате атаки.

В Химках, в микрорайоне Старбеево, вражеский беспилотник попал в частный дом. Погибла женщина, еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели и все оперативные службы.

Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. От обломков повреждения получил еще один дом, в нем пострадавших нет.

БПЛА также ударил по многоквартирному жилому дому в микрорайоне Путилково в Красногорске. Из жителей никто не пострадал.

Попадание БПЛА в жилые дома произошло и в Истре: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь.

Еще один частный дом загорелся в деревне Субботино.

ВСУ также атаковали инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На всех местах происшествия работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций.

«Прошу всех сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Воробьев.

Губернатор добавил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на город-герой.

