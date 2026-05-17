Стало известно о последствиях массированной атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: Информация о повреждении беспилотником Севастопольской ТЭС — неправда

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о последствиях массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, которая идет с позднего вечера 16 мая. Глава города подчеркнул, что сообщения в укропабликах о повреждении Севастопольской ТЭС — неправда.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильными огневыми группами уже сбито 25 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Черным морем и разными районами города.

Один беспилотник, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит у Кара-Кобы. Кроме того, части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города есть перебои с электроснабжением. Ремонтно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания тревоги.

В разных многоквартирных домах повреждены пять окон. В районе Фиолента от осколков сбитых вражеских БПЛА повреждения получили три частных дома.

По предварительной информации никто из людей не пострадал.

Воздушная тревога в городе продолжается, всех людей попросили покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

